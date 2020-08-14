Між Білоруссю та Росією зафіксували підозрілі перельоти військового літака

Військово-транспортний літак Іл-76МД Військово-повітряних сил Білорусі здійснив неодноразові перельоти до Росії і назад.

Переміщення повітряного судна 14 серпня засікли волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm за допомогою сервісу FlightRadar.

Вони зазначають, що борт № EW-005DE в першій половині дня здійснив політ з Мінська на російську авіабазу Дягілєва, яка розташована в 3 км від Рязані, а в другій половині дня повернувся назад до столиці Білорусі.

Білоруський військовий літак здійснив рейс на російську авіабазу. Informnapalm.org

Напередодні, 12 серпня, цей це літак здійснив три перельоти в Новосибірськ і підмосковний військовий аеродром Кубинка.

Експерти підкреслили, що на вказаному військовому аеродромі базується 45-та окрема бригада спеціального призначення Повітряно-десантних військ (в/ч 28337), військовослужбовці якої брали участь в операції по захопленні Криму та війні на Донбасі.

Раніше цей борт літав до Новосибірська і військовий аеродром Кубинка. Informnapalm.org

"Переліт 14 серпня внаслідок Мінська на російську авіабазу у Рязані і назад також залишає багато питань. В Рязані знаходиться Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) – єдиний військовий навчальний заклад в РФ, которон спеціалізується на підготовці офіцерів для повітряно-десантних військ . Рязань також називають "столицею повітряно-десантних військ Росії"", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Білорусі вже шостий день тривають протести проти результатів виборів президента, які супроводжуються зіткненнями і насильством з боку силовиків.