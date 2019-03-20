"Міцний кокс підвезли?" У мережі висміяли новий випад МЗС Росії про Крим

Міністерство закордонних справ України болісно відреагувало на ноту протесту, спрямовану Москві Києвом у зв'язку з візитом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

"Закликаємо український МЗС визнати реальність – жителі Криму і Севастополя навесні 2014 роки зробили свій історичний вибір і остаточно возз'єдналися з Росією", – написали російські дипломати на офіційному сайті відомства.

Також Москва стверджує, що ніщо "не змінить того факту, що Крим і Севастополь сьогодні і назавжди – це російська земля".

Анексія Криму

"Що ж до згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду і реакції. Хотіли б підкреслити, що ні МЗС України, ні хто б то не був, не мають права вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі", – сказано в цинічній заяві.

Користувачів потішили дані висловлювання. "Машка Захарова обнюхалася вночі кокаїну – і давай у соцмережах наркоманські пости викладати", "Міцний кокс підвезли?" – пишуть вони.

Закликаємо МЗС України визнати реальність – жителі Криму і Севастополя навесні 2014 р зробили свій історичний вибір і остаточно возз'єдналися з Росією. Ніщо не змінить того факту, що # Крим і # Севастополь сьогодні і назавжди - це російська земля. https://t.co/gDouV7TU1x pic.twitter.com/hZznp6aXGs - МЗС Росії 🇷🇺 (@MID_RF) 19 березня 2019 р

Машка Захарова обнюхати вночи кокаїну - і давай в соцмережах наркоманські пости викладати. Машка, ну альо - піди краще "Калинку" станцюй, раз так вставляє !!!! https://t.co/AeCveDLETY - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) 19 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що анексія Криму сталася у той час, коли над Москвою навис ефект гало – оптична ілюзія подвійного сонця.

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