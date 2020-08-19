Людей на мітинги за Лукашенка звозили автобусами і вчили правильним кричалкам. Відео

У Білорусі зняли на відео, як мітингувальників за Лукашенка вчили кричалкам.
У Білорусі зняли на відео, як людей в автобусі, що їдуть на провладний мітинг 18 серпня, навчають "правильним" кричалкам.
Відповідним роликом поділився YouTube-канал "TUT.BY. Політика" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
На кадрах видно, що автобус заповнений людьми, частина з яких тримає в руках зелені та червоні повітряні кулі (кольори білоруського державного прапора).
У проході стоїть жінка в білій футболці з телефоном у руках, яка озвучує гасла, що підтримують Олександра Лукашенка. Пасажири повторюють ці фрази:
"Батька вперед, с тобою народ!" "Батька! Родина! Беларусь!" "Беларусь это мы!" "Пока мы едины, ми непобедимы" "За Беларусь" та ін.
Пропонуємо подивитися фото з мітингу в Могильові, який зібрали на підтримку режиму Лукашенка:
Акція пройшла в Могильові. news.tut.by
Люди стояли з однаковими плакатами і прапорами. news.tut.by
Деякі – в однакових футболках. news.tut.by
Учасники акції зібралися на площі Леніна. news.tut.by
Після мітингу люди розділилися на невеликі групки і вирушили до автобусів, які були припарковані за будівлею облвиконкому і на автовокзалі. news.tut.by
Автобуси, які привезли мітингувальників. news.tut.by
Люди тримали в руках повітряні кульки. news.tut.by
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в потужному відеозверненні співробітник Прикордонної служби Білорусі, капітан Олександр Васько публічно засудив жорсткі розгони протестувальників.
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