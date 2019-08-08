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"Місто знищили!" Вчені розкрили секрет цивілізації майя

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Вченим вдалося розшифрувати знайдений у стародавньому місті ієрогліф, який дозволив розкрити один із головних секретів цивілізації майя.

Дослідники вважали, що народи майя були миролюбними і брали участь тільки в локальних або ритуальних війнах. Однак знайдені записи показали, що вони були жорстокими і войовничими, пише Live Scince.

Зокрема, в стародавньому документі, датованому 697 роком нашої ери, розповідається про знищення міста Вітцна (нині це в сучасній Гватемалі). Загарбники повністю спалили його.

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Людській цивілізації напророкували загибель: названа дата

"Місто піддалося тотальному знищенню, члени королівської сім'ї були вбиті – їхні останки ми знаходили в колодязях і церемоніальних спорудах", – повідомив автор роботи Девід Уол з Геологічної служби США в Менло-Парку.

Піраміда часів майя

Піраміда часів майя

amerika.org.ua

Передбачається, що саме жага до воєн і захоплення привела до загибелі всієї цивілізації.

Як писав OBOZREVATEL, мексиканські археологи знайшли скарби древньої цивілізації майя у водній печері Баламку. Вони знайшли сотні предметів ручної роботи під древнім містом Чичен-Іца на півночі півострова Юкатан. У прихованому від очей людей місці зберігалися близько двохсот артефактів у відмінному стані.

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