Міста в Нагірному Карабасі зазнали потужного ракетного обстрілу. Відео

Міста Степанакерт і Мартакерт у Нагірному Карабасі зазнають ракетних ударів.

Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, по цих населених пунктах працює авіація та артилерія з азербайджанської сторони (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"МЗС" невизнаної республіки Нагірний Карабах підтвердило, що по Степанакерту знову наносяться удари.

Є руйнування і постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо, під час нового артилерійського удару по Степанакерту в місті ввімкнули сирену, тимчасово відключався зв'язок.

Один зі снарядів влучив у підстанцію, унаслідок Степанакерт залишився без електрики.

У Баку заявили, що відрили вогонь у відповідь на такі ж дії з боку Степанакерта по містах Тертер, Фізулі і Горадіз, розташованих поблизу лінії зіткнення.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Азербайджан показав, як проривав оборону Вірменії в Нагірному Карабасі.

У Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт, із якого велося управління танками.