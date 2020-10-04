Міста в Нагірному Карабасі зазнали потужного ракетного обстрілу. Відео
Міста Степанакерт і Мартакерт у Нагірному Карабасі зазнають ракетних ударів.
Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, по цих населених пунктах працює авіація та артилерія з азербайджанської сторони (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"МЗС" невизнаної республіки Нагірний Карабах підтвердило, що по Степанакерту знову наносяться удари.
Є руйнування і постраждалі серед мирних жителів.
Нагадаємо, під час нового артилерійського удару по Степанакерту в місті ввімкнули сирену, тимчасово відключався зв'язок.
Один зі снарядів влучив у підстанцію, унаслідок Степанакерт залишився без електрики.
У Баку заявили, що відрили вогонь у відповідь на такі ж дії з боку Степанакерта по містах Тертер, Фізулі і Горадіз, розташованих поблизу лінії зіткнення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Азербайджан показав, як проривав оборону Вірменії в Нагірному Карабасі.
У Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт, із якого велося управління танками.
Місто Степанакерт у Нагірному Карабасі також піддається інтенсивному артилерійському обстрілу.
Кореспондентка OBOZREVATEL разом з іншими журналістами потрапила під обстріл в азербайджанському селі Тертер. Війська Вірменії вели вогонь по населеному пункту з "Градів" і 120-мм мінометів.