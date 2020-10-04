Міста в Нагірному Карабасі зазнали потужного ракетного обстрілу. Відео

Мирослав Семенюк Світ 14:11, 4.10.2020 Оновлено: 14:22, 4.10.2020

Міста Степанакерт і Мартакерт у Нагірному Карабасі зазнають ракетних ударів.

Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, по цих населених пунктах працює авіація та артилерія з азербайджанської сторони (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"МЗС" невизнаної республіки Нагірний Карабах підтвердило, що по Степанакерту знову наносяться удари.

Є руйнування і постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо, під час нового артилерійського удару по Степанакерту в місті ввімкнули сирену, тимчасово відключався зв'язок.

Один зі снарядів влучив у підстанцію, унаслідок Степанакерт залишився без електрики.

У Баку заявили, що відрили вогонь у відповідь на такі ж дії з боку Степанакерта по містах Тертер, Фізулі і Горадіз, розташованих поблизу лінії зіткнення.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

ВООЗ зареєструвала нові тести на COVID-19: результат через 15 хвилин

Еколог передбачив перетворення Криму на пустелю й назвав терміни

У Львові помер лікар після тривалої боротьби з COVID-19

Муждабаєв: окупанти перенаселили Крим і готові заради води на все, йде геноцид

У Білорусі на державному ТБ назвали Україну "колишньою УРСР". Фотофакт