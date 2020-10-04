Міста в Нагірному Карабасі зазнали потужного ракетного обстрілу. Відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
4,4 т.

  • По населених пунктах працює артилерія з азербайджанської сторони

  • Є руйнування і постраждалі серед мирних жителів

  • Один зі снарядів влучив у підстанцію, унаслідок Степанакерт залишився без електрики

Є постраждалі серед мирних жителів

Міста Степанакерт і Мартакерт у Нагірному Карабасі зазнають ракетних ударів.

Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, по цих населених пунктах працює авіація та артилерія з азербайджанської сторони (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"МЗС" невизнаної республіки Нагірний Карабах підтвердило, що по Степанакерту знову наносяться удари.

Є руйнування і постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо, під час нового артилерійського удару по Степанакерту в місті ввімкнули сирену, тимчасово відключався зв'язок.

Один зі снарядів влучив у підстанцію, унаслідок Степанакерт залишився без електрики.

У Баку заявили, що відрили вогонь у відповідь на такі ж дії з боку Степанакерта по містах Тертер, Фізулі і Горадіз, розташованих поблизу лінії зіткнення.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі

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