Міста в Італії пішли під воду: фото і відео потопу

У суботу, 24 листопада, деякі міста Італії через найсуворішу негоду буквально пішли під воду.

За даними видання 7News, найбільше постраждала Генуя, де затопило підвали, підземні переходи й офісні будівлі, а кілька вулиць було перекрито через зсуви (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Місцева влада повідомляє, що в долині Polcevera за три години випало майже 300 міліметрів опадів. Жителів закликали залишатися вдома, а через повені в Генуї оголошено червоний рівень загрози. З найнебезпечніших зон вже евакуйовано понад півтисячі осіб.

Пожежна служба Генуї повідомила про більш ніж 100 викликів через застряглі автомобілі, зсуви, падаючі дерева.

За даними видання La Repubblica, в комуні Сеццадіо пропали дві жінки. Перша була на машині з двома пасажирами, коли транспорт змило в річку. Рятувальники вже знайшли двох постраждалих, пошуки третьої тривають.

Другим зниклим без вести виявився працівник будинку для людей похилого віку. Він перестав виходити на зв'язок, коли відправився додому, кинувши машину.

#ENDEGO Roads in the Italian city of Genoa remained flooded, Saturday, November 23, after a week of heavy rain in the region . Firefighters worked on Saturday to remove fallen trees from blocked roads. pic.twitter.com/aWKr81IAAy