Мисливець на торнадо показав приголомшливі кадри з епіцентру "пекла"

Юрій Сергієнко Світ 01:59, 24.04.2020 Оновлено: 02:01, 24.04.2020

Відомий мисливець за торнадо Пекос Хенк опублікував вражаючі кадри з епіцентру атмосферного явища.

Торнадо пронісся в Маділлі, штат Оклахома (США) 22 квітня. Відповідне відео опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube

Він був настільки сильним, що виривав дерева з корінням і піднімав їх у повітря. Також були зруйновані міські споруди.

Як тільки торнадо пройшов, небо відразу стало ясним.

Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube
Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, в південних штатах США пронеслася серія руйнівних торнадо, в результаті чого загинули 18 людей.

Коментувати
Світ

Дивіться також

На Донбасі загинув молодий військовий ЗСУ: названо ім'я Героя

Україна заблокувала в ООН скасування санкцій проти Росії: Кремль видав тираду

Тепер не "корупція": юристи заявили про кардинальні зміни у справі "про плівки Єрмака"

"У м'ясо": в Харкові зловили п'яного священника за кермом

Маск забивает последние гвозди в труну России