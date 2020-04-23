Мисливець на торнадо показав приголомшливі кадри з епіцентру "пекла"

Відомий мисливець за торнадо Пекос Хенк опублікував вражаючі кадри з епіцентру атмосферного явища.
Торнадо пронісся в Маділлі, штат Оклахома (США) 22 квітня. Відповідне відео опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube
Він був настільки сильним, що виривав дерева з корінням і піднімав їх у повітря. Також були зруйновані міські споруди.
Як тільки торнадо пройшов, небо відразу стало ясним.
Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube
Пекос Хенк показав кадри з епіцентру торнадо в Оклахомі
Pecos Hank/YouTube
Як повідомляв OBOZREVATEL, в південних штатах США пронеслася серія руйнівних торнадо, в результаті чого загинули 18 людей.
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