МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Миру не буде: Росія офіційно принизила Японію за Курильські острови

1.7тЧитати матеріал російською

Японський посол Тойохіса Кодзукы 9 січня був викликаний до МЗС Росії у зв'язку із заявами Токіо щодо договору про долю спірних Курильських островів.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства РФ. Під час зустрічі дипломату заявили, що в Москві звернули увагу на слова японського керівництва про необхідність домогтися розуміння мешканців Південних Курил у питанні переходу територіальної приналежності островів до Японії.

"Главі японської дипмісії було зазначено, що подібні висловлювання грубо спотворюють суть домовленостей лідерів Росії і Японії про прискорення переговорного процесу на основі Спільної декларації 1956 року народження, дезорієнтують громадськість двох країн щодо змісту переговорів", — заявили в МЗС.

Новини
''Курили наші!'' Росіяни збунтувалися через ''агресію'' Японії

Там також вважають, що "такі заяви не можуть бути розцінені інакше як спроба штучно нагнітати атмосферу навколо проблеми мирного договору, нав'язати іншій стороні власний сценарій її врегулювання".

Також Кодзукі розповіли про "незмінність принципової позиції Росії".

Так, у МЗС вважають, що укладення миру між РФ і Японією має ґрунтуватися "на безумовному визнанні Токіо підсумків Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет Російської Федерації над південними Курильськими островами".

Курили

Курили

вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
ЯпоніяНовини Росіїдипломат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Все правильно! Рано япсы рты раззявили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги