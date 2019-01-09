Миру не буде: Росія офіційно принизила Японію за Курильські острови

Японський посол Тойохіса Кодзукы 9 січня був викликаний до МЗС Росії у зв'язку із заявами Токіо щодо договору про долю спірних Курильських островів.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства РФ. Під час зустрічі дипломату заявили, що в Москві звернули увагу на слова японського керівництва про необхідність домогтися розуміння мешканців Південних Курил у питанні переходу територіальної приналежності островів до Японії.

"Главі японської дипмісії було зазначено, що подібні висловлювання грубо спотворюють суть домовленостей лідерів Росії і Японії про прискорення переговорного процесу на основі Спільної декларації 1956 року народження, дезорієнтують громадськість двох країн щодо змісту переговорів", — заявили в МЗС.

Там також вважають, що "такі заяви не можуть бути розцінені інакше як спроба штучно нагнітати атмосферу навколо проблеми мирного договору, нав'язати іншій стороні власний сценарій її врегулювання".

Також Кодзукі розповіли про "незмінність принципової позиції Росії".

Так, у МЗС вважають, що укладення миру між РФ і Японією має ґрунтуватися "на безумовному визнанні Токіо підсумків Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет Російської Федерації над південними Курильськими островами".

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