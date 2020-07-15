Світу напророкували стрімке вимирання: десятки країн втратять до 50% жителів

Чисельність населення планети протягом наступних 45 років значно скоротиться, що спричинить за собою "революцію в історії людської цивілізації", а також глибокі зміни в тому, як люди живуть.

Зокрема, світ змінить свої погляди на міграцію і змушений буде обрати ліберальнішу політику щодо неї. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного вченими з Інституту метрик і оцінки здоров'я (IHME) в Медичній школі Університету Вашингтона, пише The Lancet.

Так, якщо нині населення Землі становить приблизно 7,8 мільярда людей, то протягом наступних десятиліть, прогнозують фахівці, воно ростиме й досягне піку в 2064 році. Тоді людство налічуватиме до 9,7 млрд осіб, однак потім скоротиться до 8,8 млрд до 2100 року.

Кількість жителів скорочуватиметься в країнах, де спостерігається старіння населення і низький рівень народжуваності

Також щонайменше 23 країни можуть побачити скорочення населення на понад 50%. Це стосується, наприклад, Японії, Таїланду, Італії, Іспанії, Португалії, Південної Кореї та інших держав, де спостерігається старіння населення й низький рівень народжуваності. Прогнозується, що така ж доля очікує і Китай – країна, яка асоціюється з безперешкодним зростанням населення, має скоротитися з 1,4 млрд людей 2017 року до 732 млн 2100-го.

Зауважимо, що дослідження було присвячено вивченню того, як смертність, народжуваність та міграція вплинуть на населення планети в найближчі 80 років. У ньому вчені також пояснили, як війна, стихійні лиха і зміна клімату можуть вплинути на кількість смертей у різних частинах планети.

До 23 країн втратять 50% жителів

"Ми побачимо багато радикальних зрушень у геополітичній владі й тому, як мільярди людей живуть по всьому світу. Одну з головних змін внесуть деякі країни, які відчувають різке скорочення кількості дорослих людей працездатного віку, що, зі свого боку, може створити навантаження для їхньої економіки і вплинути на геополітичний баланс сил у світі", – пояснюють науковці.

За їхніми словами, 21 століття побачить революцію в історії людської цивілізації. Так, Африка і арабський світ визначатимуть майбутнє людства, тоді як Європа і Азія послаблять свій вплив. Ба більше, до кінця століття світ нібито стане багатополярним, а домінантними державами будуть Індія, Нігерія, Китай і США.

"Це буде дійсно новий світ, до якого ми повинні готуватися сьогодні", – підкреслив головний редактор The Lancet доктор Річард Хортон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними статистики й ООН, Україна перебуває у списку п'яти держав світу, де населення скорочується найшвидше – до 2050 року воно зменшиться ще на 20 відсотків і налічуватиме лише приблизно 29,8 мільйона осіб.