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Світу напророкували стрімке вимирання: десятки країн втратять до 50% жителів

Марина Ліснічук
Світ
3,7 т.
Скорочення населення світу

Населення світу значно скоротиться за наступні 45 років.

Чисельність населення планети протягом наступних 45 років значно скоротиться, що спричинить за собою "революцію в історії людської цивілізації", а також глибокі зміни в тому, як люди живуть.

Зокрема, світ змінить свої погляди на міграцію і змушений буде обрати ліберальнішу політику щодо неї. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного вченими з Інституту метрик і оцінки здоров'я (IHME) в Медичній школі Університету Вашингтона, пише The Lancet.

Так, якщо нині населення Землі становить приблизно 7,8 мільярда людей, то протягом наступних десятиліть, прогнозують фахівці, воно ростиме й досягне піку в 2064 році. Тоді людство налічуватиме до 9,7 млрд осіб, однак потім скоротиться до 8,8 млрд до 2100 року.

Кількість жителів скорочуватиметься в країнах, де спостерігається старіння населення і низький рівень народжуваності

Кількість жителів скорочуватиметься в країнах, де спостерігається старіння населення і низький рівень народжуваності

Також щонайменше 23 країни можуть побачити скорочення населення на понад 50%. Це стосується, наприклад, Японії, Таїланду, Італії, Іспанії, Португалії, Південної Кореї та інших держав, де спостерігається старіння населення й низький рівень народжуваності. Прогнозується, що така ж доля очікує і Китай – країна, яка асоціюється з безперешкодним зростанням населення, має скоротитися з 1,4 млрд людей 2017 року до 732 млн 2100-го.

Зауважимо, що дослідження було присвячено вивченню того, як смертність, народжуваність та міграція вплинуть на населення планети в найближчі 80 років. У ньому вчені також пояснили, як війна, стихійні лиха і зміна клімату можуть вплинути на кількість смертей у різних частинах планети.

До 23 країн втратять 50% жителів

До 23 країн втратять 50% жителів

"Ми побачимо багато радикальних зрушень у геополітичній владі й тому, як мільярди людей живуть по всьому світу. Одну з головних змін внесуть деякі країни, які відчувають різке скорочення кількості дорослих людей працездатного віку, що, зі свого боку, може створити навантаження для їхньої економіки і вплинути на геополітичний баланс сил у світі", – пояснюють науковці.

За їхніми словами, 21 століття побачить революцію в історії людської цивілізації. Так, Африка і арабський світ визначатимуть майбутнє людства, тоді як Європа і Азія послаблять свій вплив. Ба більше, до кінця століття світ нібито стане багатополярним, а домінантними державами будуть Індія, Нігерія, Китай і США.

"Це буде дійсно новий світ, до якого ми повинні готуватися сьогодні", – підкреслив головний редактор The Lancet доктор Річард Хортон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними статистики й ООН, Україна перебуває у списку п'яти держав світу, де населення скорочується найшвидше – до 2050 року воно зменшиться ще на 20 відсотків і налічуватиме лише приблизно 29,8 мільйона осіб.

СШАДослідження вчених
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