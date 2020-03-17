И в продолжении безрадостной картины, по моим словам вчера или ещё хуже.

1. Биржа и её основные показатели сегодня опять рухнули вниз. Доу Джонс упал на 2700 пунктов. Почти все деньги, вся накипь, все успехи, про которые нам трубит Трамп последние 3,5 года - ЛИКВИДИРОВАНЫ за какие-то 2 недели боёв на бирже. Биржа сейчас на отметке 21.326 и продолжает падать. В момент когда она достигнет 19.732 значит весь рынок вернулся к цифре с которой его оставил Трампу Обама. Общие потери под 15 триллионов долларов.

2. Нефть ушла в цены между 20 и 30$ за баррель. С одной стороны каждый лишний цент вниз за энергию, это цент вверх для западной экономики. Но тут западло - этот приятный момент падения нефти произошел тогда, когда у нас полный обвал всего рынка и остальная экономика должна последовать за этим обвалом буквально сразу. Потому позитивного это не даст ничего.

3. ФРС уже снизило ставку на 0.5 пункта и это не дало ничего. А ставки уже близки к дну. Именно поэтому, когда Трамп стучал своей мордой об стол, требуя понижения ставки ниже, дабы раскачать экономику ради него и только него, глава ФРС Пауэл послал его подальше. Чтобы иметь хоть какой-то резерв с процентом, если таки на самом деле кризис начнётся. Потому что если ваша ставка уже на уровне 1%, то куда её понижать ещё? В минус? Надеюсь теперь понятно, почему в ФРС сидят умные люди, а в нашей администрации шарлатаны.

4. Глава Голдман Сакс, крупнейшего инвестиционного банка в мире (?) сегодня официально дал прогноз - второй квартал 2020 будет обозначен рецессией. То есть не завтра, не через неделю, а сейчас, сегодня. ВВП должно срезаться на 5% по его словам. С ВВП я бы так категорично цифирь не объявлял, а вот кризис - по моему абсолютно закономерен. Экономика последний год-два держалась только на одном: ПОЗИТИВНОМ НАСТРОЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

То есть американский покупатель это мечта поэта-владельца магазина. Американский покупатель приходит и тратит столько, сколько в него влезет, без ограничений. Покупая, часто абсолютно ненужные, вещи. Как-то дитё, которое подвозят к кассе продуктового магазина, а перед кассой феерия игрушек, конфет, напитков, красочных журналов, жвачек и т.д. Любой ребенок впадает в раж, требуя купить абсолютно всё. Так и американцы - как дети. Скупают даже то, что не нужно никогда.

Но это до момента, пока их не напугали и настроение тратить не исчезло. Ничто так хорошо не меняет настроение пройтись по магазину, как предположение, что в конце пути, вдоль красочных торговых рядов и таких же зевак как и ты, ты заболеешь и начнёшь умирать. Потому и карантин дома. Потому и говорят не слушайте разных Нунесов и Трампов, которые предлагают посетить с друзьями рестораны, музеи и сборища людей. СИДИТЕ ДОМА И ЗАЙМИТЕСЬ ЧЕМ УГОДНО, НО НЕ ПОХОДАМИ ВНЕ ДОМА. Жену развлекайте - устройте секс холидей себе и ей! Это точно здоровья прибавит!

5. Как долго всё это продлится? Зависит от ситуации в мире. Если смертельность продолжится, то такие новости не могут поднимать настроение. Если люди перестанут временно работать, то денег не прибавится - значит на что покупать товары. Плюс дети не ходят в школы и кружки. Плюс казино и развлечения закрыты. Плюс на улицах в разы меньше туристов. Плюс самолёты отменяют и ж/д вообще в Америке частично закрыли. Плюс обсуждают закрыть НЙ метро - что будет шедевральным шагом в таком городе.

Хотите мне сказать, что такое быстро рассосется? Не имея вакцины на руках, имея УЖЕ аховую ситуацию в Италии, Китае, Иране и болезнь ещё не взялась капитально за Африку, где выкосит десятки тысяч людей, у которых даже чистой воды нет. Россия тоже мутит воду с цифрами, уверяя, что там всего какие то 150 больных - не верю не секунды. Короче, реально весь год у нас будет под знаком болезней и политических проблем. И лучше не готовить себя к лучшему сейчас, чтобы не упасть в депрессию, когда станет хуже.

И вот вам график. За последний год. Убедитесь сами. Из такого пике никакими твитами и воспоминаниями, а какая сволочь была Хиллари Клинтон и насколько подлец Джо Байден, не вылезти.

Экономический бутерброд он работает для всех. Пока ты его даёшь или при тебе он есть - спасибо тебе. Но как он исчезает, то тот кто во главе, пусть даже он его не отнял лично, но винить за исчезновение такого деликатеса будут именно его. То есть Дональда Трампа. Buck stops there.

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