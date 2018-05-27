Сегодня на Западе и в частности в Вашингтоне тема отправки миротворцев ООН на Донбасс является едва ли не единственной панацеей для окончания конфликта. Первым эту идею озвучил президент Порошенко еще в феврале 2015 года для гарантий выполнения подписанных накануне соглашений в рамках "Миска-2". Данная инициатива почти сразу же была отклонена Кремлем, который настаивал на позиции "ихтамнет",, пишет Николай Воробьев для Эха Москвы.

Спустя два года в сентябре Путин сам выступил с заявлением о миротворческой миссии ООН, подчеркнув, что миссия должна быть расположена на линии разшграничения между украинскими военными и самопровозгоашенными "республиками ДНР-ЛНР", а также "в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки". Таким образом, главной задачей миротворцев, в понимании Путина, должна была стать обеспечение безопасности уже дейтвующей миссии ОБСЕ на Донбассе.

Логика Кремля вполне понятна. По сути, миротворцы должны будут обеспечить легитимацию "республик", с представителями которых Киев и Запад будут вести переговоры напрямую. Вместе с тем, пока Кремль не намерен выводить регулярные части с Донбасса, разоружать боевиков и предоставить доступ границе. В результате, как только миротворцы переступят линию разграничений и ступят, куда им "не положено", это будет чревато для участников миссии. На сегодняшний день, в Кремле и дальше продолжают настаивать на невыполнении Украиной взятых на себя обязательств по Минску-2.

В качестве ответного шага бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил отправить на Донбасс 20.000 миротворцев из стран, которые не являются членами НАТО. Кроме того, деятельность миссии должны обеспечивать как минимум 5.000 полицейских, в том числе, с украинской стороны. Естественно, что при этом Киеву и международным организациям должен быть предоставлен доступ по всей территории Донбасса. Только в таком случае можно добиться дальнейшего проведения выборов, а также постепенной реинтеграции оккупированных территорий Донбасса обратно в состав Украины. До тех пор, ни о какой миротворческой операции речь идти не может.

Миротворцы на условиях Запада автоматически будет означать признание Кремлем агрессии в Украине со всеми вытекающими последствиями. Также главными спорными вопросами остаются: за чей счет необходимо отстраивать разрушенную инфраструктуру Донбасса? Что делать с незаконными бандформированиями боевиков, которые по разным оценкам, составляют от 25.000 до 35.000. Как выявлять-поступать с гражданскими, которые не брали в руки оружия, но всячески способствовали боевикам в их сопротивлении ВСУ?

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Вместе с тем, вопрос с реинтеграцией Донбасса может быть куда более болезненным, что в итоге может привести также к внутреннему расколу страны.

Дело в том, что активная часть населения, включая ветеранов и волонтеров АТО, не воспримут амнистию вчерашних боевиков, стрелявших в их товарищей и претендующих на высшие посты в украинской политике завтра как граждане этой страны. Праворадикальные организации уже неоднократно проводили марши в центре Киева, во время которых предупреждали правительство и депутатов воздержаться от голосования за Минск-2, который, по мнению участников акций, является капитуляцией Украины перед Кремлем.

Амнистия тысяч боевиков и их пособников автоматически посеет раскол внутри Украины, ряд регионов которых просто-напросто не признает такого решения Киева. Вместе с тем, часть населения страны, которое по-прежнему считает, что в Украине идет "гражданская война", воспримут вопрос такой реинтеграции Донбасса на "ура".

Еще одним спорным вопросом внутри страны станут пункты "особого статуса" Донбасса вместе с правом на "языковое самоопределение", трансграничного сотрудничества отдельных районов Донецкой и Луганской областей с РФ, созданием отрядов "народной милиции" и другими неоднозначными пунктами Минских соглашений. Реализация такого сценария еще более усугубит внутреннюю ситуацию в Украине, отдельные области в которой также захотят получить привилегии от "особого статуса" по примеру "ЛНР-ДНР". С другой стороны, проукраинской категории будет сложно объяснить, за что они воевали более четырех лет, если население Донбасса таки получило свои привелегии по итогам конфликта? И наконец, почему бы местным властям других областей не призвать к созданию собственных отрядов "народной милиции" и к "языковому самоопределению"?

Думаю, что в Кремле вполне осознают последствия для Украины после возможной реализации Минска-2 и бомбой замедленного, а возможно и мгновенного действия является такое решение. Поэтому власти РФ и не торопятся принимать миротворцев ООН на условиях Запада, настаивая на своей версии военного контингента.

Как бы не сложилось, в Вашингтоне уверены, что миротворцы являются едва ли не единственным сценарием для разрешения конфликта на Донбассе. Вопрос заключается лишь в том, на каких условиях Кремль согласен предоставить миротворцев ООН?

До тех пор, конфликт на Донбассе будет тянуться еще долгие годы, перекочевывая от военных до дипломатических кабинетов без единого консенсуса по Минским соглашениям и другим вопросам. Понимая, что военного решения по Донбассу не существует, постепенно коллективный Запад будет "принуждать к миру" Кремль, надавливая на болевые точки, в том числе, включая очередные санкции. В этой ситуации США торопиться уж точно некуда, поскольку основное бремя "холодного" противостояние с РФ будет возложено на европейских союзников.