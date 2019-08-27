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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Російські спецслужби продовжують вбивства у Європі

10т

У центрі Берліна застрелили колишнього чеченського командира.

Німецька поліція заарештувала 49-річного росіянина за підозрою у вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Хангошвілі був убитий 24 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до 40-річного чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

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Він походив із громади етнічних чеченців і жив в гірському районі Панкісскої ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

Незабаром після стрілянини поліція знайшла підозрюваного, який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази. Вбивця використовував пістолет Glock 26 з глушником. Дайвери знайшли зброю в річці.

Повідомляється, що підозрюваний Вадим С. мав у своїй квартирі велику суму грошей. Йому висунули звинувачення в навмисному вбивстві.

Нагадаю, що за ці 5 років російські спеулкжби здійснили декілька вбивств, а також невдалих замахів в Україні

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Місце
Великобританія
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Моссад знаходить - терористів, москалі - своїх ворогів теж...а ми телимось і не знищуємо усіляких Гіркіних, Безлерів, Шойгу, Пригожиних...
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Это конечно хорошо. Только вопрос к носатому ждомонголу ГЕЮ - почему нет ни террактов в Кыиве, ни убийств российскими спецслужбами май9аунов?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
американські та інші спецслужби ,і не закінчували вбивства,по всій земній кулі,.. если что.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нэзабаром Сравні, тварь асилила мову? Ты пасть выровнял, скот? Отвечай, быдлoта ссыкливая! Животное паРРашное.
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