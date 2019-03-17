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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Отравили свидетельницу близкого друга Путина: подробности дела

28тЧитати матеріал російською

В Италии отравили марокканскую модель Иман Фадиль, главную свидетельницу в деле Берлускони, близкого друга Путина. Девушке подсыпали в пиццу радиоактивное боевое вещество. Убийство напоминает операцию по устранению Литвиненко, проведённую российскими спецслужбами в Лондоне.

Отравили свидетельницу близкого друга Путина: подробности дела

Спецслужба Швеции опубликовала доклад за 2018 год, в котором перечислены основные угрозы, исходящие от России. Там сказано, что треть персонала посольства РФ в Стокгольме являются сотрудниками спецслужб.

В документе говорится, что Москва хочет иметь дестабилизационное влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта.

В конце февраля шведские спецслужбы задержали сотрудника высокотехнологической промышленности по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчину завербовал офицер российской Службы внешней разведки, работавший в Швеции дипломатом.

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Напоминаю, что ГРУ РФ также причастна к серии убийств и отравлений в Европе. Сейчас, идет проверка целого ряда странных смертей как в ЕС так и в США.

В Украине же ГРУ РФ и ФСБ РФ развернули целую сеть для дестабилизации страны. Они используют методы информационно-психологических операций, шпионаж и убийства.

Особое внимание ГРУ уделяет внимание поддержке протестных движений в разных странах. Сейчас идет расследование о причастности спецслужб РФ в подогреве акций желтых жилетов во Франции, вмешательстве в референдумы о отделении Каталонии и Брексите, а также выборы в США.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінСільвіо Берлусконі
Місце
Італія
Теги
РосіяНовини Росіїотруєння
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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вованов вован
вованов вован
Гаечка, ну прям Путин извращенец и травит всех направо и налево изотопами, ну а фраза типа, что подсыпали радиоактивное БОЕВОЕ(!?) вещество просто ввергает в смятение, видимо это оружейный плутоний изъятый из российских ЯБЧ. Не совсем понял как связана смерть этой марокканской проститутки в Италии, Путин и спецслужбы Швеции.
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вованов вован
вованов вован
Здор Вера, ясен пень, такой бред понятен только вислоухим в шароварах.
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Здор Вера
Здор Вера
вованов вован, ну и кто же мистер путин если не извращенец? ты не понял? ну и не поймешь...
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Попова Ольга
Попова Ольга
путин по всему миру раздает деньги ---гадить . гадить гадить , коцяпы с голоду идут за жратву воевать а он бабками сорит по миру , падаль ботоксная
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Булах Петр
Булах Петр
Два підара-один макаронник, інший лапотник, які розпивали крадене колекційне вино в Криму після анексії І цим все сказано. І маму, блядь, рідну заріжуть за гроші, а що говорити про отруєну дівчину.
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