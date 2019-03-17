В Италии отравили марокканскую модель Иман Фадиль, главную свидетельницу в деле Берлускони, близкого друга Путина. Девушке подсыпали в пиццу радиоактивное боевое вещество. Убийство напоминает операцию по устранению Литвиненко, проведённую российскими спецслужбами в Лондоне.

Спецслужба Швеции опубликовала доклад за 2018 год, в котором перечислены основные угрозы, исходящие от России. Там сказано, что треть персонала посольства РФ в Стокгольме являются сотрудниками спецслужб.

В документе говорится, что Москва хочет иметь дестабилизационное влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта.

В конце февраля шведские спецслужбы задержали сотрудника высокотехнологической промышленности по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчину завербовал офицер российской Службы внешней разведки, работавший в Швеции дипломатом.

Напоминаю, что ГРУ РФ также причастна к серии убийств и отравлений в Европе. Сейчас, идет проверка целого ряда странных смертей как в ЕС так и в США.

В Украине же ГРУ РФ и ФСБ РФ развернули целую сеть для дестабилизации страны. Они используют методы информационно-психологических операций, шпионаж и убийства.

Особое внимание ГРУ уделяет внимание поддержке протестных движений в разных странах. Сейчас идет расследование о причастности спецслужб РФ в подогреве акций желтых жилетов во Франции, вмешательстве в референдумы о отделении Каталонии и Брексите, а также выборы в США.

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