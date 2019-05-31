Кім Чен Ин наказав стратити кілька вищих посадових осіб, в тому числі Кім Хек Чхоль в березні після того, як вони не змогли досягти угоди з президентом Дональдом Трампом на другому саміті між лідерами США і КНДР.

Також повідомляється, що ще один високопоставлений чиновник, перший заступник Кім Чен Ина - Кім Ен Чхоль - був засуджений до каторжних робіт.

Нагадаю, що КНДР, не дивлячись на всі обіцянки продовжила свою ракетну програму.

Якщо ще додати, що розвідка США звинуватила РФ у випробуванні малогабаритної ядерної зброї, а Іран не захотів відмовлятися від своїх ядерних амбіцій, то картинка стає дуже неприємною.

Довкола РФ формується коло країн аутсайдерів із недемократичних міллітарізованих режимів, що сповідають ідеї протистояння із Заходом.

Додайте до цієї компанії терористичні організації, на зразок Хамасу, з якими на днях відбулися перемовини у Москві і стане зрозуміло, що Росія не зважатиме на санкції, бо вона продовжує деструктивні та агресивні дії відносно цивілізованого світу, що мають на меті порушити геополітичну ситуацію на користь майбутньої, Нової Союзної Держави.

"Війна - це продовження політики іншими методами", - писав колись барон Карл фон Клаузевіц.

"Політика - це продовження Війни іншими засобами", - відповідають у сучасному Кремлі.

І тут виникає певний острах.

Бо ядерна зброя, союзники диктатори і терористичні організації у Россії є, а от відповідальність - ні.

Навіть при Радянському Союзі, загрози були менші ніж при Путінській РФ, бо старі комсомольці пам'ятали Світову Війну і більшістю пройшли її на фронті.

Новини Первый шаг в капкан Россия уже сделала

А от що робити з тією ситуацією, яка складається зараз, відповіді ніхто не дає.

Хіба що показувати адептам "можемо повторити" та "ядерного попілу" серіал Чорнобиль, та боюся, що із появою "суверенного російського інтернету" його подивляться здебільшого ті, хто і так не хоче війни.

Росію ж Путін продовжить переводити на "воєнні рейки" та готувати до того, що росіяни "як мученники одразу в Рай, а вони(Захід) просто здохнуть", бо "Навіщо нам такий світ, в якому не буде Росії".

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