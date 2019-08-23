"Мирного неба!" Дипломати США зворушливо заспівали відому українську пісню

Посольство США зворушливо привітало Україну з 28-ми роковинами Дня Незалежності.

Відповідне відео опубліковано на сторінці в Facebook. Цього року американські дипломати і волонтери продекламували вірш поетеси Ліни Костенко "Вечірнє сонце".

"Наші колеги записали вірш на відео при своїх подорожах в різні куточки України - на схід і захід, північ і південь", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україну з Днем Незалежності також привітав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який раптово заговорив українською мовою.

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