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7 січня • оновлено в 18:10
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"Мирне життя!" Путін завітав до найманців РФ у Сирію й поговорив із Асадом

3.3т
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Глава РФ Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом.

Як повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, по дорозі з аеропорту в командний пункт Путін проїхав по вулицях Дамаска. Президент Росії заявив, що в зруйнованій війною країні "неозброєним поглядом можна помітити ознаки відновлення мирного життя".

"В процесі спілкування з Асадом Путін зазначив, що пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни", – розповів Пєсков.

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Також лідер РФ побував у командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, вказавши на "великий пройдений шлях" у відновленні територіальної цілісності країни.

Асад же подякував Росії і найманцям Путіна "за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя в арабській республіці".

Путін і Асад

Путін і Асад

twitter.com/dimsmirnov175

Путін і Асад

Путін і Асад

twitter.com/dimsmirnov175

Путін і Асад

Путін і Асад

twitter.com/dimsmirnov175

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Башар Асад Володимир Путін
Місце
Сирія
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Карпов Стас
Карпов Стас
В Сирии есть российские войска и положительный результат их действий на лицо - под контролем правительства более 90% территории. Украинский режим Асада называет диктатором, а Обоз ему вторит
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4
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россия москва
россия москва
Петрова Ольга, шваль нэзалэжна по теме способна что-то сказать?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Карпов Стас, одержимое украиной, идиот, что ты червяк нашкрябало
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1
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Наемники Зеленского в истерике
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2
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А шо клоун в Донецк не приедет?
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4
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, приедет сивохо в презервативе с партретом путэна и куем сыграет обдроченцам гимн рассеи
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