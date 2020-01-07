"Мирне життя!" Путін завітав до найманців РФ у Сирію й поговорив із Асадом

Глава РФ Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом.

Як повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, по дорозі з аеропорту в командний пункт Путін проїхав по вулицях Дамаска. Президент Росії заявив, що в зруйнованій війною країні "неозброєним поглядом можна помітити ознаки відновлення мирного життя".

"В процесі спілкування з Асадом Путін зазначив, що пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни", – розповів Пєсков.

Також лідер РФ побував у командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, вказавши на "великий пройдений шлях" у відновленні територіальної цілісності країни.

Асад же подякував Росії і найманцям Путіна "за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя в арабській республіці".

Путін і Асад twitter.com/dimsmirnov175

Путін і Асад twitter.com/dimsmirnov175

Путін і Асад twitter.com/dimsmirnov175

Як писав OBOZREVATEL:

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