"Мирне життя!" Путін завітав до найманців РФ у Сирію й поговорив із Асадом

Глава РФ Володимир Путін відвідав Сирію, де зустрівся з диктатором Башаром Асадом.
Як повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, по дорозі з аеропорту в командний пункт Путін проїхав по вулицях Дамаска. Президент Росії заявив, що в зруйнованій війною країні "неозброєним поглядом можна помітити ознаки відновлення мирного життя".
"В процесі спілкування з Асадом Путін зазначив, що пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни", – розповів Пєсков.
Також лідер РФ побував у командному пункті угруповання військ збройних сил Росії в Сирії, вказавши на "великий пройдений шлях" у відновленні територіальної цілісності країни.
Асад же подякував Росії і найманцям Путіна "за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя в арабській республіці".
Путін і Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Путін і Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Путін і Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Як писав OBOZREVATEL:
Стуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий у ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак). Сирія ж є сусідкою Іраку.
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Через кілька днів Іран ухвалив жорстке рішення щодо ядерної зброї – відмовитися від обмежень у ядерних розробках. Такий поворот викликав жорстку реакцію з боку США.
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