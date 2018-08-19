Если бы помощь братскому народу Чехословакии случилась бы не пятьдесят лет назад, а сегодня, то ввод советских войск был бы назван не "вторжением" и "оккупацией", а "чехословацко-российским кризисом", ОБСЕ бы четыре года не могла бы найти советских танков на улицах Праги, Шарль де Голль прибежал бы мирить Брежнева и Дубчека в формате нормандской четверки в Минске, признавая требования Брежнева на "федерализацию" Богемии и запрет ответного огня чехословакам, Линдон Джонсон получил Нобелевскую премию мира за отказ строительства военных баз в ФРГ, а ФИФА вылизала бы задницу всему Политбюро на Играх Футбола Доброй Воли.
За эти полвека мир очень сильно разучился называть вещи своими именами.
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