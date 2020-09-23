Мін'юст Білорусі виправдався за таємну "інавгурацію" Лукашенка і назвав її "законною"

Юрій Сергієнко Світ 19:08, 23.09.2020 Оновлено: 19:16, 23.09.2020

У Міністерстві юстиції Білорусі переконані, що "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка "була законною".

У відомстві у відповідь на запит РИА Новости уточнили, що забезпечення прямої трансляції церемонії не є обов'язковим.

Також в Мін'юсті додали, що необов'язковим було і запрошувати на неї іноземних дипломатів.

"Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка пройшла відповідно до закону. Пряма телетрансляція не є вимогою, як і запрошення на церемонію представників іноземного дипкорпусу", –йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Церемонія проводилася в Палаці незалежності без анонса і телетрансляції.

Нагадаємо, вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня. Їхні результати – під питанням і не визнані ЄС та Україною. За даними ЦВК, переміг Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Разом з тим опозиція не згодна з результатами виборів і проводить акції протесту.

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