Мінськ знову вийшов на масовий протест проти Лукашенка: всі деталі онлайн
У неділю, 6 вересня, в Білорусі почалися нові масові акції протесту проти Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента 5 термінів поспіль.
МВС Білорусі оголосило, що не допустить "протиправних дій", тому в Мінськ введено додаткову спецтехніку. Міліція також перекрила центральні проспекти міста.
OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:
13:23 – Жителі Мінська креативно прикрасили дерева на вул. Пролетарській до Маршу єдності:
13:09 – Трохи фото з мінських вулиць:
12:51 – У районі мотовелозаводу в Мінську силовики затримали кілька людей, які стояли з біло-червоно-білими прапорами.
12:42 – На вхід і вихід закрито станції мінського метро площа Леніна, Жовтнева, Купаловська, площа Перемоги, площа Якуба Коласа. Потяги їдуть без зупинки.
12:34 – Люди з біло-червоно-білими прапорами з різних районів Мінська висуваються в центр міста.
12:20 – До палацу Незалежності, який є резиденцією Лукашенка, стягують важку техніку.
10:40 – Майдан Незалежності в Мінську огородили по периметру турнікетами, там чергують наряди силовиків. Пішоходи обурені тим, що не можуть скористатися підземними переходами і перетнути площу.