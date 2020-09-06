Мінськ знову вийшов на масовий протест проти Лукашенка: всі деталі онлайн

У неділю, 6 вересня, в Білорусі почалися нові масові акції протесту проти Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента 5 термінів поспіль.

МВС Білорусі оголосило, що не допустить "протиправних дій", тому в Мінськ введено додаткову спецтехніку. Міліція також перекрила центральні проспекти міста.

Запрошення на Марш єдності 6 вересня NEXTA

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:

13:23 – Жителі Мінська креативно прикрасили дерева на вул. Пролетарській до Маршу єдності:

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13:09 – Трохи фото з мінських вулиць:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

12:51 – У районі мотовелозаводу в Мінську силовики затримали кілька людей, які стояли з біло-червоно-білими прапорами.

tut.by

12:42 – На вхід і вихід закрито станції мінського метро площа Леніна, Жовтнева, Купаловська, площа Перемоги, площа Якуба Коласа. Потяги їдуть без зупинки.

12:34 – Люди з біло-червоно-білими прапорами з різних районів Мінська висуваються в центр міста.

12:20 – До палацу Незалежності, який є резиденцією Лукашенка, стягують важку техніку.

10:40 – Майдан Незалежності в Мінську огородили по периметру турнікетами, там чергують наряди силовиків. Пішоходи обурені тим, що не можуть скористатися підземними переходами і перетнути площу.

ТАСС

ТАСС

tut.by

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