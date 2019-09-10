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10 вересня • оновлено в 22:59
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Мінськ "підривають" перед зустріччю Лукашенка із Зеленським: з'ясувався нюанс

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Хвиля хибних мінувань стратегічних об'єктів у Мінську безпосередньо пов'язана з підготовкою візиту Олександра Лукашенка в Україну.

Про це пише "Інформаційний опір", нагадуючи, що президент України Володимир Зеленський ще в липні запросив Лукашенка відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який пройде 3-4 жовтня в Житомирі.

У рамках цього було проведено засідання робочої групи з підготовки заходу. І відразу після цього, відзначають аналітики, в Білорусі пройшла хвиля неправдивих мінувань. Зокрема, серед замінованих об'єктів значилися ВАТ "Нафтан", ВАТ "Гродно-Азот" і ТРЦ "Дана Молл" у Мінську.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"КП"

"А тепер найцікавіше. Повідомлення про мінування даних об'єктів прийшло у вигляді листа, відправником якого, увага, були бійці батальйону "Азов"! Фото листа було опубліковане на Telegram-каналі NEXT. Причому, судячи з тексту листа, автори прямо так зі шкіри лізуть, щоб мало не в кожному абзаці і рядку не підкреслити, що мінування об'єктів здійснюють бійці українського батальйону "Азов" (не полку, а саме батальйону, що вже багато про що говорить) з метою чинення опору "русскому міру", – пояснюється в публікації.

При цьому звертається увага на те, що в цей же час Лукашенко почав погрожувати Росії через ціну на газ і нафту, що також підлило масла у вогонь.

"Схоже, комусь дуже сильно не подобаються посили Мінська, в певній мірі, що натякають на енергонезалежність, а контакти з Києвом в цьому питанні Білорусі можуть бути дуже корисні. І як такі їх через провокації і дискредитацію явно намагаються мінімізувати гібридними методами", – резюмував автор.

Мінськ "підривають" перед зустріччю Лукашенка із Зеленським: з'ясувався нюанс
Мінськ "підривають" перед зустріччю Лукашенка із Зеленським: з'ясувався нюанс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко попросив у США допомоги в захисті від тиску Росії. Це сталося під час візиту радника лідера США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
Місце
Білорусь Мінськ
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