Мінськ охопили масштабні акції протесту через вибори. Фото і відео

У Мінську в четвер, 18 червня, пройшли масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.

Як передають білоруські ЗМІ, близько 18:00 на проспекті Незалежності, головній вулиці столиці, почав формуватися "ланцюг солідарності", який до 22:00 розтягнувся приблизно на 5 км (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протести в Мінську

На пікеті тривав збір підписів за альтернативних кандидатів президенту Олександру Лукашенку. Також суспільство вимагало відпустити опозиціонера і опонента Лукашенка Віктора Бабарико, якого затримали і доставили на допит.

Протести в Мінську

Протести в Мінську

Громадян також підтримували водії автомобілів і громадського транспорту, які подавали сигнали. Завершилися акції близько години ночі 19 червня, тривавши близько 7 годин.

При цьому правоохоронці частково перекрили проспект, а ближче до ночі на вулиці були помічені автозаки. Очевидці вважають, що таким чином влада намагалася залякати їх. Про затримання учасників протестів поки не повідомлялося.

Протести в Мінську

Протести в Мінську

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить в країні переворотів або протестів. Він пообіцяв, що в потрібний час всіх "приведуть до тями".