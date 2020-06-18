Мінськ охопили масштабні акції протесту через вибори. Фото і відео
У Мінську в четвер, 18 червня, пройшли масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Як передають білоруські ЗМІ, близько 18:00 на проспекті Незалежності, головній вулиці столиці, почав формуватися "ланцюг солідарності", який до 22:00 розтягнувся приблизно на 5 км (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На пікеті тривав збір підписів за альтернативних кандидатів президенту Олександру Лукашенку. Також суспільство вимагало відпустити опозиціонера і опонента Лукашенка Віктора Бабарико, якого затримали і доставили на допит.
Громадян також підтримували водії автомобілів і громадського транспорту, які подавали сигнали. Завершилися акції близько години ночі 19 червня, тривавши близько 7 годин.
При цьому правоохоронці частково перекрили проспект, а ближче до ночі на вулиці були помічені автозаки. Очевидці вважають, що таким чином влада намагалася залякати їх. Про затримання учасників протестів поки не повідомлялося.
Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить в країні переворотів або протестів. Він пообіцяв, що в потрібний час всіх "приведуть до тями".