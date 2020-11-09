Так, друзі - вчора в Мінську пройшов черговий марш протесту проти узурпації влади (такі марші по неділях вже стали традиційними з 9 серпня поточного року). Нинішній марш відзначився безпрецедентною кількістю затриманих учасників - вчора в Мінську і по всій Білорусі затримали понад 1000 осіб, і частина затриманих автозаками повезли в Могилів - тому що в тюрмах та ізоляторах Мінська закінчилися місця.

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Что интересно — пропагандистские СМИ рассказывают о каких-то "алкоголиках и тунеядцах", которые выходят на протесты, но только на вчерашнем марше были задержаны десятки известных программистов, спортсменов и телеведущих — например, вчера в автозаке оказался актёр Александр Жданович, хорошо известный беларусам в качестве ведущего "Калыханкi" по имени Маляваныч. Как грустно шутят в твиттере — Маляваныч уж точно не пропадёт в автозаке, так как хорошо знает, как общаться с бездушными куклами с "руководящей рукой" в одном месте), пишет популярній белорсский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — несколько фото со вчерашнего марша в Минске, а также вопрос.

02. Начало обычного воскресного марша в Минске — 14 часов, но начало вчерашнего марша почему-то перенесли на 12 часов — из-за чего в центре города не успело собраться критической массы людей, делающей задержания невозможными. Люди стекались потоками в район стелы на проспекте Победителей:

03. А стела тем временем была уже перекрыта силовиками — по окружающим районам катались автозаки, откуда выскакивали силовики в чёрной форме и хватали всех, кого видели вокруг. Вот колонна автозаков стоит на проспекте Машерова — через минуту оттуда выскочат силовики и начнут "хапун":

04. После того, как колонну на Машерова разогнали — силовики вернулись на проспект Победителей и начали хватать людей там — колонна автозаков и жёлтый автобус "Маз" с силовиками переместился к дому с надписью "Минск — город-герой":

05. Народ тем временем начал снова стекаться в район проспекта Машерова, где спустя всего минут 15 образовалась внушительная колонна. В колонну собрались в основном те, кто отбежал подальше от первого разгона и затем снова вернулся на Машерова:

06. А силовики тем временем начали перекрывать район стелы, выставляя кордон со щитами на дальних подходах:

07. Колонна протестующих развернулась и пошла в противоположном направлении — в район Белой Вежи и дальше в сторону завода "Горизонт":

08. Колонна идёт по улицам Минска:

09. Плакаты и флаги. Эта колонна была не единственной — в других частях города тоже собирались колонны протестующих, но не смогли пройти в центр из-за перекрытых улиц. Вчера в Минске было очень много силовиков с обласными номерами автомобилей — такое ощущение, что их свезли со всей страны.

10. На улице Купалы на встречу колонне протестующих выехали бусики с ОМОНом и другая спецтехника:

11. По улице Купалы крадётся водомёт. Несколькими минутами позже начались задержания.

12. Флаги на домах в районе продвижения марша:

13. Наклейка:

Такие дела. Вчерашнее количество задержанных на марше превысило даже августовские цифры — всего было задержано более 1000 человек, а всего количество задержанных беларусов с начала "избирательной кампании" превысило 18.000 человек — это намного больше, чем было задержано за все годы протестов польской "Солидарности".

Судя по всему, власть пока не решается идти на диалог — но и протестующие не сдаются. В Беларуси протестуют студенты, рабочие, врачи и преподаватели ВУЗов — которых также задерживают и арестовывают. Как власти будут выходить из этого глубочайшего кризиса — непонятно.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.