Міноборони Вірменії заявило, що турецький винищувач збив їхній Су-25

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що турецький винищувач F-16 збив їхній штурмовик Су-25.

Відомство уточнює, що пілот літака загинув. При цьому в Туреччині та Азербайджані заявили про свою непричетність до цього.

За словами прессекретарки Міноборони Вірменії Шушан Степанян, турецький літак піднявся в повітря з аеродрому азербайджанського міста Гянджа.

Вона зазначила, що винищувач прикривав дії азербайджанської авіації і безпілотників, які нібито завдавали удари по населених пунктах Варденіс, Мец Масрік і Сотк.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Азербайджану спростували повідомлення про те, що F-16 збив літак ВПС Вірменії.

Також зі спростуванням виступили в Туреччині. Глава департаменту комунікацій адміністрації президента країни Фахреттін Алтун в інтерв'ю Bloomberg заявив, що твердження про це "абсолютно невірні".

Нагадаємо, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.

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