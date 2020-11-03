Міноборони Азербайджану заявило про знищення вірменських танків і складів боєприпасів. Фото та відео

Військові Азербайджану 3 листопада знищили кілька танків і складів з боєприпасами збройних сил Вірменії.

Про це повідомляється на сайті азербайджанського Міноборони. Також відомство оприлюднило кадри ударів по військовій техніці і живій силі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Авіаудари військових Азербайджану по ВС Вірменії. скриншот відео

У міністерстві уточнили, що ВС Вірменії намагалися атакувати на Агдерінському, Агдамському і Ходжавендському напрямках фронту.

Знищення складів боєприпасів. скриншот відео

"В результаті вжитих підрозділами Азербайджанської армії рішучих заходів атака противника була припинена, і він, зазнавши важких втрат, був змушений відступити. Кілька танків противника разом з бойовим екіпажем були знищені точними вогневими ударами наших підрозділів. Знищені ще два склади боєприпасів збройних сил Вірменії, розташованих поблизу Ханкенді", – йдеться в повідомленні.

Знищення вірменського танка. скриншот відео

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ВС Азербайджану знищили позиції вірменських військових, які нібито обстрілювали цивільну інфраструктуру і мирне населення.