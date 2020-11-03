Міноборони Азербайджану заявило про знищення вірменських танків і складів боєприпасів. Фото та відео

Військові Азербайджану 3 листопада знищили кілька танків і складів з боєприпасами збройних сил Вірменії.

Про це повідомляється на сайті азербайджанського Міноборони. Також відомство оприлюднило кадри ударів по військовій техніці і живій силі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

У міністерстві уточнили, що ВС Вірменії намагалися атакувати на Агдерінському, Агдамському і Ходжавендському напрямках фронту.

"В результаті вжитих підрозділами Азербайджанської армії рішучих заходів атака противника була припинена, і він, зазнавши важких втрат, був змушений відступити. Кілька танків противника разом з бойовим екіпажем були знищені точними вогневими ударами наших підрозділів. Знищені ще два склади боєприпасів збройних сил Вірменії, розташованих поблизу Ханкенді", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ВС Азербайджану знищили позиції вірменських військових, які нібито обстрілювали цивільну інфраструктуру і мирне населення.