"Міністра оборони" Карабаху поранили в бою: в Азербайджані показали відео вибуху машини

ЗМІ Азербайджану заявили про підрив безпілотником машини, в якій був, як стверджується, "міністр оборони" й командувач армії невизнаного Нагірного Карабаху Джалал Арутюнян.

Відповідне відео поширили у вівторок, 27 жовтня, відразу кілька азербайджанських медіа, передає "BBC News Україна". Водночас підтримувана Вірменією влада "республіки" стверджує, що міністр живий, хоча й поранений, тому його замінили на посаді (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

На записі, зробленому з повітря, видно, як безпілотник "веде" легковий автомобіль, що рухається дорогою повз військові вантажівки.

Далі показано вибух машини й довгий слід із вогню й диму. Водночас по вантажівках, які були неподалік, вогонь не відкривали.

Військові вантажівки, повз яких проїжджав автомобіль із "міністром" Скриншот відео

У результаті на дорозі поруч із палаючим авто видно три тіла: двоє не рухаються, ще одну людину поранено.

У соцмережах змогли встановити місце атаки. Користувач SR_71 опублікував у Twitter геолокацію, з якої випливає, що атака відбулася біля міста Мартуні (Ходжавенд).

Скриншот

Карта місцевості Twitter / SR_71

Дорога, зображена на відео Twitter / SR_71

Користувач мережі порівняв місце, зняте на відео, з картою Twitter / SR_71

Удару завдали біля міста Мартуні Twitter / SR_71

Вірменська сторона, зі свого боку, наполягає, що Арутунян живий, хоча й поранений.

"Президент" невизнаного Карабаху Араїк Арутюнян написав у Facebook про заміну міністра оборони та побажав військовому якнайшвидшого одужання.

"Упевнений, що дуже скоро він повернеться на службу батьківщині", – йдеться в тексті.

Новим міністром оборони став Мікаел Арзуманян.

На сайті карабаського уряду Дажалал Арутюнян ще значиться як міністр BBC News Україна

Скриншот

Скриншот

Згодом представник Араїка Арутюняна заявив, що заміна міністра ніяк не пов'язана з азербайджанським відео.

За його словами, те відео "не має нічого спільного зі станом Джалала Арутюняна". Спікер додав, що колишнього "міністра" поранили на бойовій позиції, але його поранення нібито не несе небезпеки для життя.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.

У ніч на 24 жовтня самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося ракетному обстрілу.

Сторони вкотре домовилися про припинення вогню в Карабасі. Воно почало діяти 26 жовтня, однак одразу було зірвано.