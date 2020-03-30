Міністр у Німеччині наклав на себе руки через коронавірус

Смерть міністра фінансів федеральної землі Гессен (Німеччина) Томаса Шефера, якого знайшли мертвим 28 березня, може бути пов'язана з ситуацією навколо пандемії коронавірусу.

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Таку думку висловив глава уряду федеральної землі Фолькер Буф'є, виступаючи в своєму відомстві у Вісбадені 29 березня, передає Daily Mail. За словами Буф'є, наслідки пандемії викликали у Шефера "дуже сильне занепокоєння", яке його "задавило".

"Він явно не бачив більше ніякого виходу. Він був у відчаї і покинув нас. Це мене вразило", – сказав прем'єр-міністр.

Томас Шефер Facebook / volker.bouffier

Він пояснив, що Шефер працював над подоланням економічних наслідків пандемії і особливо турбувався з приводу того, чи вдасться виконати очікування населення, яке розраховує на фінансову підтримку.

Відзначимо, 54-річний політик був знайдений мертвим 28 березня на залізничній колії біля міста Хоххайм-на-Майні. Слідчі припускають, що він наклав на себе руки. За даними газети Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Шефер залишив передсмертний лист. Поліція не стала коментувати цю інформацію, пославшись на те, що слідство у справі ще не завершено.

Шефер займав пост міністра фінансів в Гессені з 2010 року і вважався можливим наступником Буф'є на посаді прем'єра Гессена. За кілька днів до смерті міністр представив в земельному парламенті багатомільярдний план, що передбачає, перш за все, підтримку бізнесу, що постраждав від наслідків пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом у світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них – активні.

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