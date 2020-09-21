Міністр охорони здоров'я Чехії пішов у відставку через сплеск COVID-19

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех пішов у відставку на тлі різкого зростання кількості випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомило видання eurozpravy.cz. Своєю відставкою Войтех хоче дати можливість знайти нове рішення для боротьби з епідемією коронавірусу.

У Чехії у вересні кількість випадків захворювання різко зросла, перевищивши 3000 в день минулого четверга, 17 вересня.

"Я вирішив піти з поста міністра охорони здоров'я. Я вже подав заяву про відставку прем'єр-міністру", – сказав Войтех.

Він, як і раніше, буде членом нижньої палати парламенту і зосередиться на сфері охороні здоров'я.

За словами Войтеха, Чехія добре впоралася з першою хвилею коронавірусу.

"Ми займаємося цим уже дев'ятий місяць. Я думаю, що всі мої колеги і я зробили все можливе, щоб захистити наших громадян від інфекції. Ми справилися з першою хвилею добре, ставши прикладом в Європі", – додав Войтех.

Чеська опозиція останні тижні закликала Войтеха піти у відставку через різке збільшення кількості нових інфекцій у країні.

Минулого тижня Чехія вийшла на друге місце в Європі після Іспанії за темпами поширення коронавірусу.

Станом на вечір 21 вересня у Чехії зафіксовано 50071 випадок зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії вперше з початку пандемії кількість хворих COVID-19 перевищила 2 тисячі на добу. За 16 вересня у країні підтвердили 2139 випадків коронавірусу, що на 464 більше, ніж добою раніше.