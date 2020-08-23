Міністр оборони Білорусі пригрозив мітингувальникам армією

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін попередив, що в разі порушень порядку біля пам'ятників загиблим у Другій світовій війні протестувальники будуть мати справу з армією.

Як заявив він у відеозверненні, у війні Білорусь втратила кожного третього і фактично була стерта з лиця землі. В знак скорботи, печалі і пам'яті в країні створені тисячі меморіалів і пам'ятників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей – сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо", – сказав Хренін.

За його словами, з сьогоднішнього дня Міноборони бере пам'ятники під охорону.

"У разі порушення порядку і спокою в цих місцях – ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", – попередив міністр.

Пізніше в ефірі телеканалу "Білорусь-1" Хренін заявив, що "зовнішні сили і політичні опоненти" можуть використовувати дії силового блоку Білорусі як привід для зміни політичного курсу країни.

"У ситуації, що склалася, дії силового блоку Білорусі щодо стабілізації обстановки можуть бути представлені як геноцид власного народу і використані як привід для зміни політичного курсу Білорусі силовим шляхом", – підкреслив він.

Глава Міноборони вважає, що "деструктивні сили", куровані країнами Заходу, можуть спробувати проникнути на територію Білорусі через західні кордони і спровокувати масові заворушення (в тому числі із застосуванням зброї), щоб захопити владу.

Він додав, що для силового захоплення влади в Білорусі можуть бути використані в тому числі 18 винищувачів ВПС США, які знаходяться на базі в Польщі.

"Саме для недопущення подібних сценаріїв розвитку обстановки нами передбачено застосування сил негайного реагування і швидкого розгортання", – повідомив Хренін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня в Білорусі сотні тисяч людей вийшли на марші проти Олександра Лукашенка.

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