Міністерка праці Чехії назвала прем'єр-міністра "дебілом", потрапивши в ефір

У Чехії міністерка праці і соціальних питань Яна Малачова назвала прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша "дебілом" в телевізійній студії, не знаючи, що камери ще включені.

Про це повідомило видання IDNES. Чеське телебачення опублікувало неофіційні кадри з репортажу програми "168 годин".

"Бабіш влаштував безлад, тепер ми всі повинні розгрібати це. Це дебіл, пардон, вибачте", – сказала вона після завершення спілкування в студії, вважаючи, що це вже не потрапить в ефір.

Однак телеканал опублікував цей фрагмент.

Пізніше Малачова пояснила, що вдалася до такого висловлювання "на емоціях".

"Коли на тобі велика відповідальність, без емоцій просто не обійтися, я не робот. Ми знаходимося в середині другої хвилі пандемії, і для мене пріоритетом є рішення цих безпрецедентних проблем", – написала вона журналістам в СМС.

Ні Андрій Бабіш, ні лідер Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD), представницею якої є Малачова, не прокоментували ситуацію.

У той же час, інцидент викликав бурхливі обговорення в соціальних мережах. Люди схвалюють або засуджують слова Малачової. Також користувачі сперечаються з приводу того, чи мав право телеканал публікувати те, що повинно було залишитися за кадром.

У Чехії в цілому падає довіра до уряду і його представників. Якщо ще навесні 61 відсоток громадян вважав політичну ситуацію хорошою, то зараз таких людей тільки 27 відсотків. Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством Kantar CZ для Чеського телебачення. Зараз люди найбільше довіряють експертам і епідеміологам, найменше – прем'єр-міністру Андрію Бабішу.

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