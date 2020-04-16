Мінімум до серпня: Меркель оголосила нові рішення щодо карантину в Німеччині
Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про часткове зняття карантину з наступного тижня, при цьому деякі заходи не будуть дозволені в країні до кінця серпня.
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Як пише Bloomberg, з 20 квітня в Німеччині зможуть відкритися магазини площею не більше 800 кв. м, книжкові та веломагазини. З 4 травня відкриються школи і перукарні.
При цьому Меркель підкреслила, що повернення до нормального життя в країні можливе не раніше ніж через кілька тижнів або місяців.
Зокрема, до кінця літа не будуть проводитися великі заходи, такі як футбольні матчі, концерти та фестивалі. Ресторани, спортивні зали і бари залишаться закриті на невизначений термін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських країн 13 квітня зробили перші попередні кроки по ослабленню карантину, введеного у зв'язку з коронавірусом.