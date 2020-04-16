Мінімум до серпня: Меркель оголосила нові рішення щодо карантину в Німеччині

Світ 09:12, 16.04.2020 Оновлено: 09:18, 16.04.2020

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про часткове зняття карантину з наступного тижня, при цьому деякі заходи не будуть дозволені в країні до кінця серпня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Bloomberg, з 20 квітня в Німеччині зможуть відкритися магазини площею не більше 800 кв. м, книжкові та веломагазини. З 4 травня відкриються школи і перукарні.

Ангела Меркель

При цьому Меркель підкреслила, що повернення до нормального життя в країні можливе не раніше ніж через кілька тижнів або місяців.

Зокрема, до кінця літа не будуть проводитися великі заходи, такі як футбольні матчі, концерти та фестивалі. Ресторани, спортивні зали і бари залишаться закриті на невизначений термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських країн 13 квітня зробили перші попередні кроки по ослабленню карантину, введеного у зв'язку з коронавірусом.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Світ налаштований проти Росії: Путіна вирішили змусити піти з України

У РФ заявили про затримання в Криму українських розвідників: з'явилася реакція Києва

Глупость власти: грузовой самолет сдали в аренду, а сами гоняем пассажирский

Вакцина от коронавируса от Гейтса и смерти младенцев: в чем связь

"Україна може стати "новою Італією": медик озвучив моторошний прогноз щодо коронавірусу