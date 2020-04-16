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16 квітня • оновлено в 10:11
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Мінімум до серпня: Меркель оголосила нові рішення щодо карантину в Німеччині

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про часткове зняття карантину з наступного тижня, при цьому деякі заходи не будуть дозволені в країні до кінця серпня.

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Як пише Bloomberg, з 20 квітня в Німеччині зможуть відкритися магазини площею не більше 800 кв. м, книжкові та веломагазини. З 4 травня відкриються школи і перукарні.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

При цьому Меркель підкреслила, що повернення до нормального життя в країні можливе не раніше ніж через кілька тижнів або місяців.

Зокрема, до кінця літа не будуть проводитися великі заходи, такі як футбольні матчі, концерти та фестивалі. Ресторани, спортивні зали і бари залишаться закриті на невизначений термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських країн 13 квітня зробили перші попередні кроки по ослабленню карантину, введеного у зв'язку з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Теги
карантин вірус
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