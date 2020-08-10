Мінчанка розповіла правду про протести: величезна кількість автозаків, люди кричали, було чутно стрілянину

Мінчанка розповіла правду про протести в центрі міста.

Мешканка Мінська, де 9 серпня після виборів президента спалахнули протести, Олена Маршалович розповіла, що відбувалося в столиці минулої ночі.

Її звернення опублікував Telegram-канал "Life Shot". За словами мінчанки, жителі центру столиці Білорусі були шоковані кількістю автозаків і співробітників ОМОНу, які "трясучи амуніції, розігнали основну частину мирних протестувальників від стели в трьох різних напрямках" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Кругом вибухають світлові і шумові гранати, вибухають димові шашки, люди кричать, що осколками багатьох поранило, чутна стрілянина. Ми просто в шоці", – розповіла мінчанка.

Відзначимо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську. Вони використовували спецтехніку, світло-шумові гранати, водомети.

Відзначимо, протести в Білорусі спалахнули через президентські вибори, які відбулися в республіці. ЦВК країни заявила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка в усіх районах Білорусі, які відзвітували про підрахунок голосів. Разом з тим, його головна конкурентка Тіхановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.

Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.