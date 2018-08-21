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ПолітикаЕкономіка

"Мимрить і терпить": психолог пояснив комплекси Путіна

2.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін дуже сором'язливий, невпевнений і постійно "терпить".

Таку характеристику російському президенту дав психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім, передає "Апостроф".

За його словами, російського лідера легко вивести з рівноваги гострим питанням.

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"Він починає сумніватися, тупцювати на місці, переступати з ноги на ногу, ховати великий палець у кулаці (це теж певний сигнал - відчуваючи сумніви, ми інстинктивно ховаємо великий палець). Він починає ховати руки за спину, метушитися, у нього бігають очі, лексика набуває іншого характеру: вона стає більш приблизною, у ній менше точних формулювань, з'являються розмиті довгі речення. Це все - певний набір маркерів, які засвідчують, що людина у певній ситуації почувається невпевнено", - сказав він.

При цьому Кім наголосив, що Путін не здатний "запалити" і повести за собою зал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог Пітер Коллер заявив, що Володимир Путін під час публічних виступів своїми жестами демонструє переповненість "чоловічою заповзятістю".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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