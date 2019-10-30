"Частина Росії": друг Путіна Земан публічно заявив, чий Крим

Президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексований Крим нібито частиною Росії.

Він запросив на урочистий захід у Празькому граді представників кримськотатарської організації, яка симпатизує Кремлю, пише місцеве видання Denik N.

Так, відзначається, що представниця маргінальної організації "Къырым бирлигы" Таміла Німетуллаєва відвідала 28 жовтня святування 101-ї річниці утворення Чехословаччини.

Земан визнав Крим частиною Росії radio.cz

Ця організація, як зазначає видання, грає важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. У той же час вона не визнаний в ЄС.

"Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чехія – дружня нашій країні держава. "Къырым бирлигы" дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні", – сказано в повідомленні організації в Facebook.

У Земана так і не змогли пояснити, чому запросили членів "Къырым бирлигы". Однак його прессекретар Іржі Овчачек не став заперечувати, що президент визнав Крим частиною Росії. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан вже закликав Україну і світове співтовариство змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

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