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Мільйони росіян стали невиїзними: чим завинили

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Близько 3-х мільйонів росіян стали невиїзними через борги перед банками, а також несплату аліментів і штрафів.

Як пише Росбалт, всього в розробці у судових приставів знаходяться 4,5 млн боргів перед кредитними організаціями на загальну суму 1,7 трлн руб. Таким чином, середня сума боргу становить 377 тис. руб. Кожному третьому боржнику через борги був обмежений виїзд за кордон.

По майже половині виробництв (46%) пристави були змушені накласти стягнення на доходи боржників. Всього за 8 місяців 2018 року пристави стягнули з боржників 85,9 млрд руб.

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Всього обмеження у виїзді з-за різних прострочень у платежах (у тому числі по аліментах і штрафах) стосуються 2,8 млн громадян Росії. З минулого року це число значно зросло - в 2017 році обмеження стосувалися лише 1,6 млн громадян. У липні служба судових приставів повідомляла про те, що в списку невиїзних перебували 2,5 млн чоловік. Таким чином, всього за два місяці заборона на виїзд з країни була введена ще для 300 тис. осіб.

Згідно зі статистикою по регіонах, рекордсменами за кількістю винесених постанов про тимчасове обмеження на виїзд боржників з Росії виявилися Краснодарський край (172,7 тис.), Москва (154,6 тис.) І Башкортостан (149,4 тис.).

Як раніше писав OBOZREVATEL, росіянам порадили самим собі заробляти на пенсію.

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Галицький Данило
Галицький Данило
Это невыездные, это потенциальное пушечное мясо для всякого рода ихтамнетов, чвк, отпускников, заблудившихся, впопучленцев и остальной сруцкой братии, которая будет идти убивать, грабить, сама дохнуть, чтоб отдать долг.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В последнее время в Украине участились случаи, когда украинцев не пускают за границу из-за долгов. Причем причиной невыезда становятся скромные неоплаченные коммунальные квитанции, штрафы за нарушение правил дорожного движения, кредитные обязательства и алименты Политолог Олександр Охрименко говорит: решения о невыезде суды штампуют уже пачками, как под копирку. В реестре судебных решений уже тысячи невыездных приговоров.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Stepanenko Sania, Так у вас ещё всё впереди! Тут заметен прогресс!
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Michael Kuksov, Мойша, ты опять в лужу пукаешь. Вместе с Охрименко. «уже тысячи» и «пачками» — это намного меньше 2,8 миллионов. И вообще, я не понимаю, как ты до сих пор считаешь шекели? На уроки математики ходить надо было, а не на вождя мастурбировать.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Эти нищеброды и так не могут выехать
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Kiev Mangust, А, да!... Ещё! В 2018 году в Крыму отдохнули 830 тыс украинцев!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Kiev Mangust, Дебил. специально для тебя, Найти цифры сколько украинцев отдохнуло в 17 и 18 году за рубежом не удалось! Наверно цифра НЕИСЧИСЛИМА и написать её невозможно!! Нашел лишь такое: "..Летом за границей отдохнуло на 15-20% больше украинских туристов по сравнению с прошлым годом. Основная масса путешественников была в Турции и Египте. Количество отдохнувших в Турции летом увеличилось примерно на 25% по сравнению с прошлым годом...Украинцы летом не воспользовались безвизом для отдыха в Европе.....В Бердянске в этом году отдохнуло около 1,5 млн человек. " Ну вот как- то так!
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