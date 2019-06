Мільйони людей вийшли на протести в Гонконзі: що відбувається, фото і відео

У Гонконзі тривають масові протести проти внесення змін до закону про екстрадицію. На вулиці вийшли два мільйони осіб або близько третини всіх жителів.

Якщо закон змінять, жителів Гонконгу, підозрюваних в порушеннях. зможуть екстрадувати на материкову частину Китаю, пише "Кореспондент".

Влада призупинила прийняття законопроекту, однак вимоги протестуючих стають більш радикальними - повного і остаточного відкликання з парламенту і відставки глави адміністрації цього автономного району Керрі Лам.

Борці за демократію говорять, що законопроект, за який виступає прокитайські уряд Керрі Лем, призведе до ослаблення цивільних прав в Гонконзі, включно зі свободою слова і верховенство права.

Під час дебатів Лем стверджувала, що новий закон, який би закрив для Гонконгу можливість не видавати підозрюваних Китаю, Тайваню і Макао, необхідний, щоб не стати притулком для втікачів від органів юстиції Китаю.

До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через непрозорість юридичної системи і широкого застосування смертної кари.

Протести почалися 9 червня. Протестувальники вважають, що новий закон може бути використаний проти активістів, діяльність яких не влаштовує Пекін. Китайський уряд, в свою чергу, закликав жителів Гонконгу "не бути пішаком в торговельній війні США і Китаю".

Як пише видання Bored Panda, мирні ходи продемонстрували високу дисциплінованість гонконгців і їх турботу про чистоту свого міста. На відміну від виступів учасників протесту в Європі або Америці, в Гонконзі, незважаючи на вражаюче число присутніх, демонстранти прибирають за собою сміття і навіть сортують його. Колони не заважали проїзду громадського транспорту і розступалися перед машинами швидкої допомоги.

