Міліція Білорусі пригрозила стріляниною бойовою зброєю по мітингувальникам

Олексій Тітофф Світ 17:21, 12.10.2020 Оновлено: 17:54, 12.10.2020

У Білорусі пригрозили застосувати бойову зброю для придушення протестів у країні.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич, передає пресслужба МВС Білорусі.

"Протести, що змістилися переважно в Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. У зв'язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць, і в разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю", – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич.

За словами силовика, протести в Беларусі стали більш радикальними.

"Якщо вдень і ввечері це були летять камені, пляшки, ножі і заточки, то вже до ночі – барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має", – говорив Казакевич.

На думку Казакевича, "Білорусь намагаються ввергнути в хаос 90-х, змусити пройти сумний шлях республік, які пережили кольорові революції".

"Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів, спробами повторити події початку серпня", – підсумував заступник міністра МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня білоруські силовики застосували проти учасників протесту в Мінську світлошумові гранати та водомети.

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