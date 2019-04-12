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Михайло Горбачов іде в депутати Індонезії

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В Індонезії на виборах до парламенту балотується повний тезка першого президента СРСР Михайло Горбачов.

Повне ім'я 32-річного індонезійця Михайло Горбачов Дом, передає New Straits Times.

"Мої батьки були впевнені, що у них буде дівчинка. Коли я народився, вони запанікували, бо вони не підібрали ім'я для хлопчика", — розповів він.

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Чоловік поділився, що ім'я йому вибрали майже випадково. Його батько помітив статтю в газеті про Горбачова. Йому дуже сподобалося ім'я такого впливового світового політика, тому назвав сина на честь нього. Горбачов зазначив, що в дитинстві йому було нелегко, тому він скорочує своє ім'я до Горба.

Горбачов став одним з 245 тисяч кандидатів на загальних виборах, які відбудуться в Індонезії 17 квітня. Це буде перше в історії країни голосування, в ході якого одночасно обиратимуть президента, віце-президента, депутатів національного парламенту і місцевих законодавців.

Михайло Горбачов Дом

Михайло Горбачов Дом

nst.com.my

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіян розлютив знімок Путіна з Горбачовим.

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Індонезія
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Ш. Олег
Ш. Олег
Капец Индонезии… :)
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