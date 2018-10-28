Новая версия сталинизма

Современный российский режим держится практически на тех же мифах и фикциях, что и поздний сталинизм. Разница только в звучании идеологических терминов, суть которых в основном осталась прежней. Путинизм - современный облегченный вариант, пародийный ремейк сталинизма.

Ниже цитаты из классической книги Романа Редлиха "Сталинщина как духовный феномен" (1955 год). Я заменил тогдашние определения современными, а старые оставил в скобках (советский человек - на россиянин, капиталистическое окружение - на враждебный Запад и т.п.). Получилась до боли знакомая, пугающе точная картина современной российской пропаганды и ее мифотворчества.

"Положение о России (СССР) как самой правильной (передовой) стране в мире — не (просто) фикция, а миф. Несмотря на свою явную, видимую для каждого россиянина (советского человека) нелепость, оно остается психологической реальностью, потому что создает иллюзию "нас возвышающего обмана", условную компенсацию мучительно переживаемой неполноценности. Миф этот апеллирует к национальному самолюбию и в среде людей, постоянно и жестоко унижаемых, именно поэтому оказывается чрезвычайно жизнеспособным. Миф этот повышает самосознание россиянина (советского человека). А поскольку в нем отражается, кроме того, и верно улавливаемое, хоть и неверно толкуемое, явление роковой дефектности современной европейской культуры, ее сенсуалистического эвдемонизма и переживаемого сейчас кризиса всего европейского мироощущения, миф о превосходстве России (советского строя) начинает восприниматься, как условная формулировка некоторого действительного превосходства...

Существует два психологических фактора, питающие миф о враждебном Западе (капиталистическом окружении): сознательный и подсознательный. Сознательный фактор — совершенно понятное стремление власти путем пропаганды этого мифа мобилизовать свое население для схватки с Западом. Подсознательный фактор коренится в той мании преследования, которой одержим путинизм (сталинизм). Именно в силу этой мании, миф о враждебном Западе (капиталистическом окружении) даже в самом путинском окружении (Политбюро), а тем более в среде работников службы государственной безопасности, — предмет веры, с которой надо считаться...

Таков миф, в первую очередь, о том, что СССР вынес на своих плечах главную тяжесть второй мировой войны, что он один является подлинным победителем в этой войне и что военная роль западных союзников была ничтожной. Далее, миф о России и ее армии (советской власти и Советской армии), как освободительнице народов восточной Европы из-под фашистского ярма...

Особо в этом ряду стоит миф о назревающей последней и решительной схватке России (стран лагеря социализма) со странами, находящимися под владычеством США ("акул Уолл-стрита"). Этот миф — логический вывод из мифа о враждебном Западе (капиталистическом окружении)...

Российская (советская) пропаганда усиленно клеймит украинские власти (американские правительственные круги, заодно германскую государственность, а заодно и английских лейбористов) словечком "фашисты". Эта игра понятий, логически не выдерживающая никакой критики и сама себе противоречащая, вполне целеоправдана, ибо у рядового россиянина (советского гражданина) нет никаких враждебных чувств по отношению к Украине (капитализму), но в результате войны с Германией появился сильно развитый комплекс вражды к фашизму. Этот комплекс и должен быть обыгран".