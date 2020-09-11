Microsoft зловила хакерів з Росії та Китаю на втручанні у вибори в США

Хакери з Росії, Китаю і Ірану здійснювали спроби атаки втрутитися у виборчий процес президентських виборів США.

Про це повідомляє пресслужба компанії Microsoft, яка зафіксувала атаки хакерів з таких груп, як Strontium, що діє з Росії, Zirconium з Китаю і Phosphorus (Іран).

Відзначається, що зловмисники атакували сайти понад 200 організацій, включаючи політичні штаби, групи захисту інтересів, партії і політичних консультантів.

Додамо, що спецпрокурор Штатів Роберт Мюллер, який вів справу про російське втручання у вибори, вказував Strontium, як групу хакерів, відповідальних за атаки на президентську кампанію демократів в 2016 році.

Також Microsoft фіксувала атаки хакерів на сайти відомих американських особистостей, пов'язаних з майбутніми виборами. Серед їхніх жертв виявилися люди, пов'язані з передвиборчою кампанією колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також лідери міжнародного співтовариства.

Крім того хакери з Ірану продовжували атакувати особисті акаунти людей, пов'язаних з президентською передвиборною кампанією нинішнього лідера США Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні викрили члена міжнародної хакерського угруповання.