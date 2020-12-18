Microsoft постраждала від хакерської атаки на США, до якої може бути причетна Росія

Масштабна хакерська атака на урядові відомства США торкнулася і корпорації Microsoft – найбільшого виробника програмного забезпечення.

Як пише Reuters, у Microsoft заявили, що користувалися програмами американської компанії SolarWinds, до комп'ютерних систем якої отримали доступ хакери.

Не виключено, що продукція Microsoft також могла бути використана для поширення шкідливих програм. Однак в компанії не уточнили, про які саме продукти йдеться.

Також не повідомляється, скільки користувачів ПЗ Microsoft могли стати уразливі для кібератак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери, які працювали на іноземний уряд, викрали дані декількох американських відомств, серед яких Міністерство фінансів, а також Управління з комунікацій та інформації.

За даними ЗМІ, мова йде про російських хакерів з групи APT29 (Cozy Bear), які працюють на російську владу.

Всього російські хакери атакували три американські штати, а серед їхніх цілей було кілька федеральних відомств, зокрема Пентагон і Держдеп.