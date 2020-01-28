"Ми знаємо секрет": українка розповіла, як у В'єтнамі рятуються від коронавірусу

У В'єтнамі немає ніякої паніки через спалах зараження коронавірусом у Китаї. Однак з метою безпеки люди не купують привізні банани.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла українка Єлизавета Чалова, яка працює вчителькою англійської мови у місцевій школі на острові Пхукок.

"У В'єтнамі нічого не чути, взагалі ми це не обговорюємо. Ми навпаки сміємося, коли пишуть: "А що там у В'єтнамі?". Де Китай, де В'єтнам. Я розумію, що люди переживають, але було б за що переживати. Просто нехай банани не купують. Ми знаємо секрет – поки не купувати банани привізні", – зазначила жінка.

В'єтнам

Нагадаємо, раніше лікар нетрадиційної китайської медицини Олександр Ковбота з України запевнив, що на популярному китайському курорті Хайнань, куди зараз масово їдуть українці, також немає небезпеки заразитися новим коронавірусом. За його словами, вірус слабкий і під дією температури до 50 градусів гине протягом 23-30 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч на 28 січня різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

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Тим часом запорожець Владислав Шкроботько показав і розповів, яка обстановка панує зараз в Китаї через смертельний коронавірус 2019 nCoV і як люди живуть в умовах епідемії.

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