"Ми засуджуємо!" У США присоромили Путіна через кримських татар

Державний департамент США засудив дії російської окупаційної влади проти кримських татар в анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві заступника прес-секретаря відомства Роберта Палладіно в Twitter. "Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Збройні і замасковані працівники ФСБ здійснювали обшуки у будинках кримських татар", – написав він.

Зокрема, Палладіно закликав Росію звільнити цих людей, а також ще понад 70 несправедливо засуджених українських політв'язнів.

We condemn the actions of #RussianOccupation authorities in #Crimea. Armed and masked FSB raided #CrimeanTatar homes, terrorizing families and arresting 20+ individuals. #Russia, release these men and the 70+ other unjustly imprisoned Ukrainians. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vM8XuLLnkh