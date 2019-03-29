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"Ми засуджуємо!" У США присоромили Путіна через кримських татар

2.1тЧитати матеріал російською

Державний департамент США засудив дії російської окупаційної влади проти кримських татар в анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві заступника прес-секретаря відомства Роберта Палладіно в Twitter. "Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Збройні і замасковані працівники ФСБ здійснювали обшуки у будинках кримських татар", – написав він.

Зокрема, Палладіно закликав Росію звільнити цих людей, а також ще понад 70 несправедливо засуджених українських політв'язнів.

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Обшуки у кримських татар

Обшуки у кримських татар

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня влаштували масові обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар. Їх підозрюють в участі в забороненій в Росії релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".

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Теми
анексія КримуУкраїнські політв'язні в Росії
Місце
Україна
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "замаскированные сотрудники ФСБ" Шикарно замаскировались - надпись "ФСБ" на куртках начисто опровергает что это сотрудники ФСБ, ага.
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Юг Руси
Юг Руси
А как на счёт "глубокой озабоченности"?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ха ха ха...и только?...какой то секретарь в каком то твиттере? Ну и ? Вы идиоты?
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