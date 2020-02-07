"Ми захоплюємо чужі території!" Собчак зчепилася зі Скабєєвою через Україну й НАТО

Російська журналістка й телеведуча Ксенія Собчак влаштувала жорстку публічну суперечку зі скандальною пропагандисткою Кремля Ольгою Скабєєвою. Сварка зав'язалася довкола нібито загрози Росії з боку НАТО, а також ролі в цьому України.

Бурхливе обговорення цих питань відбувалося в студії пропагандистської передачі "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінки до кінця).

"Які у вас аргументи, що НАТО страшний хоче нас завтра атакувати?" – звернулася до ведучих Собчак, висміюючи головний фейк російської пропаганди.

На це чоловік Скабєєвої, пропагандист Євген Попов заперечив журналістці, зазначивши, що у нього нібито є мільйон доказів агресії НАТО проти Росії, але на це не вистачить програми. Зі свого боку Собчак попросила назвати хоча б один аргумент.

Собчак і Скабєєва Скриншот відео

Саме тоді в дискусію втрутилася одіозна Скабєєва. "У місті Очаків, наприклад, база НАТО з'являється. Це вже зовсім сусідня до нас Україна!" – огризнулася інформаційна посіпака путінського режиму.

Однак Собчак зупинила її та випалила незручну правду про те, що однією з головних країн-терористок у світі зараз є Росія.

"НАТО якось на нас намагався напасти якоїсь миті? Чому ви вважаєте, що це має трапитися? Ми самі сьогодні є агресорами у світі, ми захоплюємо чужі території, порушуючи міжнародні договори, ми ведемо війни так чи інакше на інших територіях!" – зізналася Собчак.

На скандал в студії пропагандистів відреагував і офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан (Штірліц). На своєму Telegram-каналі він зазначив, що рупори Кремля, очевидно, не очікували почути в своєму ефірі правду про злочини Росії.

"Ксенія Собчак вправляє мізки скабєєвим щодо лякалок про бази НАТО. Нібито вони намагаються напасти на Росію. Ось тільки путінська Росія є агресором у світі, окупація територій і війни на інших територіях. Мабуть, ніхто не очікував такого повороту", – оцінив суперечку між росіянками захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Собчак назвала українців і росіян "братніми" народами, але водночас визнала незаконну окупацію Криму. Так, вона заявила, що повернення Криму Україні у нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим.

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