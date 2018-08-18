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ПолітикаЕкономіка

"Ми винні, це вирок": син екс-депутата Держдуми РФ здійснив парний суїцид

16.2тЧитати новину російською

У Балашисі Московської області 25-річні Роман Шингаркін і Олександра Соловйова зістрибнули разом з 14 поверху і загинули.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, перед стрибком молоді люди прикували себе один до одного наручниками.

Відомо, що загиблий хлопець був сином екс-депутата Держдуми Максима Шингаркіна і став відомий участю в акції проти корупції на Пушкінській площі Москви 26 березня, коли заліз на ліхтарний стовп. Олександра Соловйова закінчила перший курс медичного інституту, її мати працює помічником кухаря.

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Відзначається, що молоді люди готувалися до самогубства кілька тижнів. На дах вони перелізли з балкона, на стінах якого залишили любовні послання.

Роман Шингаркін залишив передсмертну записку на своїй сторінці в соцмережі "Вконтакте".

"Якщо ви читаєте це, то я вже мертвий. Сподіваюся, що мертвий. Не треба нікого карати, винні тільки ми. Ми самі судді. Просто сумна людина з мене вийшла", - написав він.

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Відомо також, що мати Соловйової увечері 17 серпня відпустила дочку на концерт гурту "Аукціон" і періодично дзвонила до ранку. Вона стверджує, що Олександра не думала про самогубство. Але, судячи з її запису в соцмережі, вона збиралася накласти на себе руки.

"З минулої осені я почала дуже жорстоко битися всередині і нарешті, через багато років, вирішила остаточно піти. Я знала, що це колись трапиться", - написала дівчина.

Увечері напередодні смерті Олександра поділилася своїми планами з подругою Лізою.

"Дівчата разом йшли з концерту "Аукціону". По дорозі Саша подарувала Лізі дві книги і попросила відкрити їх тільки наступного дня. Ліза не витримала, в книзі була прощальна записка. Подруга спробувала відрадити Сашу, та ніби як пообіцяла цього не робити, але зранку написала, що все залишилося в силі", - йдеться в повідомленні.

Подруга спробувала попередити поліцію і мати Олександри, але було пізно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня в Парижі засновниця руху Femen, художниця Оксана Шачко наклала на себе руки.

Місце
Росія
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Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
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