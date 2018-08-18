"Ми винні, це вирок": син екс-депутата Держдуми РФ здійснив парний суїцид

У Балашисі Московської області 25-річні Роман Шингаркін і Олександра Соловйова зістрибнули разом з 14 поверху і загинули.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, перед стрибком молоді люди прикували себе один до одного наручниками.

Відомо, що загиблий хлопець був сином екс-депутата Держдуми Максима Шингаркіна і став відомий участю в акції проти корупції на Пушкінській площі Москви 26 березня, коли заліз на ліхтарний стовп. Олександра Соловйова закінчила перший курс медичного інституту, її мати працює помічником кухаря.

Відзначається, що молоді люди готувалися до самогубства кілька тижнів. На дах вони перелізли з балкона, на стінах якого залишили любовні послання.

Роман Шингаркін залишив передсмертну записку на своїй сторінці в соцмережі "Вконтакте".

"Якщо ви читаєте це, то я вже мертвий. Сподіваюся, що мертвий. Не треба нікого карати, винні тільки ми. Ми самі судді. Просто сумна людина з мене вийшла", - написав він.

Відомо також, що мати Соловйової увечері 17 серпня відпустила дочку на концерт гурту "Аукціон" і періодично дзвонила до ранку. Вона стверджує, що Олександра не думала про самогубство. Але, судячи з її запису в соцмережі, вона збиралася накласти на себе руки.

"З минулої осені я почала дуже жорстоко битися всередині і нарешті, через багато років, вирішила остаточно піти. Я знала, що це колись трапиться", - написала дівчина.

Увечері напередодні смерті Олександра поділилася своїми планами з подругою Лізою.

"Дівчата разом йшли з концерту "Аукціону". По дорозі Саша подарувала Лізі дві книги і попросила відкрити їх тільки наступного дня. Ліза не витримала, в книзі була прощальна записка. Подруга спробувала відрадити Сашу, та ніби як пообіцяла цього не робити, але зранку написала, що все залишилося в силі", - йдеться в повідомленні.

Подруга спробувала попередити поліцію і мати Олександри, але було пізно.

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